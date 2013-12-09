Корпорация «Богдан» начала серийное производство автомобилей JAC

Один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация «Богдан» 7 декабря на заводе в Черкассах запустила линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Богдан-Автотрейд».

Согласно сообщению, первым с конвейера сошел седан J5.

«В результате длительных переговоров с китайскими партнерами корпорация «Богдан» впервые в истории украинской автопромышленности получила статус полноценного экспортера, а это значит, что седаны J5 будут продаваться не только на внутреннем рынке, но и в других странах без ограничений», - говорится в сообщении.

Кроме того, запуск производства седана J5 и кроссовера S5 в Украине позволяет снизить их стоимость по сравнению с авто, импортированными из Китая.

Производство кроссовера JAC S5 начнется в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, в конце августа корпорация "Богдан" начала производство пилотной партии легковых автомобилей JAC на автозаводе в Черкассах. По словам главы корпорации, расширение модельного ряда автомобилей стало возможным благодаря шагам государства по защите внутреннего рынка: введение дополнительных пошлин на импорт готовых авто и внедрение утилизационного сбора.

Справка УНИАН. Корпорация ”Богдан” создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.

Корпорация ”Богдан” в 2012 году снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36% по сравнению с 2011 годом до 13,5 тыс. единиц.