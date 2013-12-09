«Горные машины» инвестируют в модернизацию 120 млн грн

Научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ - намерена направить в модернизацию гидравлики механизированных крепей 120 млн грн, которую планирует завершить в 1-м квартале 2015 года, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, компания заключила контракты с европейскими предприятиями на поставку для своего производства автоматизированной гальванической линии, которая повысит качество силовой гидравлики механизированной крепи.

В сообщении отмечается, что реализация данного проекта позволит повысить ресурсные показатели крепи, которая является одним из основных продуктов «Горных машин».

Ввод новой линии в эксплуатацию на предприятии «Горные машины – Дружковский машзавод» планируется в конце IV квартала 2014 года.

Справка УНИАН. Научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

В состав компании входят «Криворожский завод горного оборудования», «Горловский машиностроитель», «Дружковский машиностроительный завод», «Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод», «Свет шахтера», «Каменский машиностроительный завод», торговые подразделения в Украине, России, Казахстане и Вьетнаме, инспекторская компания «Горные машины – Система качества».