Производство автомобилей в Украине за 11 месяцев сократилось на 40%

Производство автомобилей в Украине в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 40% - до 44,062 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В частности, производство легковых автомобилей за 11 месяцев текущего года сократилось на 39,8% - до 40,118 тыс. штук, производство коммерческих автомобилей сократилось на 38% - до 1,831 тыс. штук, производство автобусов также сократилось - на 34,3% - до 2,113 тыс. штук.

Как сообщает пресс-служба, в ноябре 2013 года в Украине было произведено 5,813 тыс. автотранспортных средств, что на 2% больше, чем в ноябре прошлого года. Производство легковых автомобилей в ноябре составило 5,2 тыс. единиц - на 1% больше, чем в ноябре 2012 года.

Объем выпуска коммерческих автомобилей в ноябре составил 280 единиц, что на 28% больше, чем в ноябре прошлого года.

Ноябрьский результат автобусного производства зафиксирован на отметке 333 единицы, что на 8% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 43% - до 38,2 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).