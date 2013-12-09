Промпроизводство в Германии упало на 1,2%

Объем промышленного производства в Германии в октябре текущего года сократился на рекордные с мая 1,2% в сопоставлении с сентябрем, сообщает Министерство экономики и труда страны, передают Вести.ru.

Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,9%. Снижение производства, несмотря на ожидания аналитиков, отмечается в ФРГ второй месяц подряд.

В годовом выражении промпроизводство выросло на 1% при прогнозе увеличения на 3,1%.

Согласно измененным данным в сентябре промышленное производство в Германии сократилось на 0,7% в сравнении с августом и повысилось на 0,6% в годовом исчислении. Ранее сообщалось о снижении показателей на 1,9% и 1% соответственно.

Основным препятствием роста немецкой экономики стало слабое восстановление стран еврозоны, которые являются основным рынком сбыта для ФРГ. Количество заказов промпредприятий в стране сократилось в октябре больше ожиданий, а уровень безработицы повышался в ноябре четвертый месяц подряд.

"Германская экономика не сумела начать четвертый квартал на достойном уровне. Компании по-прежнему скупятся на инвестиции, что говорит о довольно осторожном прогнозе инвестиционной активности на ближайшие месяцы", - заявил Ральф Зольвеен, экономист Commerzbank.

В секторе обрабатывающей промышленности в октябре производство в ФРГ снизилось на 1,1%, выпуск средств производства сократился на 3%.

Объемы строительства в Германии сократились в октябре на 1,7%, выработка электроэнергии упала на 1,9%. Выпуск потребительских товаров сократился на 0,8%, производство товаров длительного пользования - на 4,5%.