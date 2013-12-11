Казахстан ввел запрет на вывоз из страны лома черных металлов

Казахстан вводит временный запрет на вывоз отходов и лома черных металлов.

"В целях предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке отходов и лома черных металлов правительство Республики Казахстан постановляет ввести запрет на вывоз отходов и лома черных металлов", - говорится в постановлении правительства страны.

Постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня первого официального опубликования и действует в течение двух месяцев, передает РИА "Новости".