Казахстан ввел запрет на вывоз из страны лома черных металлов
08:44, 11 декабря 2013Промышленность
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Казахстан вводит временный запрет на вывоз отходов и лома черных металлов.
"В целях предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке отходов и лома черных металлов правительство Республики Казахстан постановляет ввести запрет на вывоз отходов и лома черных металлов", - говорится в постановлении правительства страны.
Постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня первого официального опубликования и действует в течение двух месяцев, передает РИА "Новости".
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