Москва. Роскосмос отказался от приобретения украинских ракет «Зенит», которые еще недавно считались лучшими носителями в мире, сообщается в сегодняшнем номере российской газеты «Известия».

По словам собеседника газеты, за ракеты была предложена давно сформированная цена, заранее заложенная в бюджет, - около 1,2 млрд руб. за ракету. Однако украинских партнеров предложение не устроило, они попросили больше - порядка 1,4 млрд руб. По словам источника, при таких условиях сделка теряла смысл, поскольку за 1,5 млрд руб. Роскосмос может заказать изготовление "Протона" - носителя большей грузоподъемности.

«За последние пять лет цена «Зенита» выросла ровно в три раза. Конечно, это не совсем нормально. На «Южмаше» объясняют это меняющимися ценами партнеров по кооперации, говорят, что в «Зените» до 70% комплектующих из России, начиная с металла и заканчивая двигателем РД-171", - заявил заместитель гендиректора компании «Международные космические услуги» (осуществляет запуски ракет «Зенит» с Байконура) Михаил Герасев.

«В этом году мы не смогли договориться с Роскосмосом по ценам на ракеты - всё это из-за того, что дорожают комплектующие из России. Процесс неконтролируемый, и мы тут ничего поделать не можем. Поверьте, зарплата у нас не меняется. Она совсем небольшая по российским меркам - 400 долл. в среднем по предприятию. Наша работа в последние годы не дорожала, всё подорожание обусловлено поставками из России, где мы покупаем 70% комплектующих и материалов», - сообщил заместитель гендиректора «Южмаша» Сергей Войт.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации сообщили, что во время посещения ПО «Южный машиностроительный завод» и КБ «Южное» заместитель главы правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что президент РФ Владимир Путин «со дня на день» подпишет указ о создании объединенной ракетно-космической корпорации России и Украины.

Согласно информации пресс-службы ОГА, на «Южмаше» состоялось совещание по реализации совместных космических проектов между РФ и Украиной под председательством вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и Рогозина. Также в нем приняли участие руководители предприятий космической отрасли Днепропетровской области и России.

Как сообщает пресс-служба, «Южмаш» и КБ «Южное» «презентовали свои производственные мощности и предложили российской стороне ряд направлений по реализации совместных космических проектов»

«Южмаш» и КБ «Южное» обсудили с российской делегацией ряд направлений по реализации совместных космических проектов.

«Космическая промышленность должна развиваться, консолидировать лучшие интеллекты. Сегодня Россия стоит на пороге больших изменений, и в связи с этим мы готовы к самым гибким шагам в плане наращивания кооперации. Мы готовы пойти так далеко, как готовы пойти вы», - цитирует пресс-служба ОГА Рогозина.