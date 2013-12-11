Метпредприятия в январе планируют сократить производство стали на 1,4%

Украинские металлургические предприятия в январе 2014 года планируют сократить выплавку стали на 1,4% от ожидаемых объемов за декабрь 2013 года с 2,74 млн тонн до 2,7 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Производство металлопроката снизится на 7,3% от ожидаемых объемов за декабрь (2,48 млн тонн) - до 2,32 млн тонн.

Ожидается, что в январе производство чугуна уменьшится на 1,5% - с 2,54 млн тонн до 2,5 млн тонн

Для обеспечения заявленных объемов производства в январе металлургам потребуется 610 тыс. тонн аглоруды, 1,645 млн тонн концентрата, 450 тыс. тонн агломерата, 700 тыс. тонн окатышей, 940 тыс. тонн известняков, 1,21 млн тонн металлургического кокса, 460 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью. По импорту метпредприятия планируют завезти 100 тыс. тонн аглоруды и 170 тыс. тонн концентрата.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на январь обеспечивается полностью. Поставки украинских углей для коксования в январе составят 1,18 млн тонн. Также необходимо импортировать еще 760 тыс. тонн углей.