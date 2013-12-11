«Метинвест» в 2014 году инвестирует в модернизацию производства 1 млрд долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу «СКМ» Рината Ахметова, провела в 2013 году модернизацию производства своих предприятий на сумму около 700 млн долл., а также намерена увеличить капитальные инвестиции в 2014 году до 1 млрд долл., говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в 2013 году группа провела ряд мероприятий по улучшению производства собственных предприятий. В частности, подготовила площадки для строительства нового агломерационного цеха и ведет строительство установки по вдуванию пылеугольного топлива на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), а также готовит доменную печь №4 на «Азовстали» к капремонту.

«В следующем году мы продолжим реализацию этих проектов, но добавятся и новые. Инвестиции в развитие и поддержание мощностей в 2014 году могут увеличиться до 1 млрд долл.», - цитирует пресс-служба генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого.

В то же время сообщается, что на Северном горно-обогатительном комбинате продолжается строительство комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) в Первомайском карьере и реконструкция газоочистных сооружений обжиговых машин.

В сообщении отмечается, что самым крупным проектом группы в 2014 году будет строительство новой аглофабрики на ЕМЗ.

В следующем году «Метинвест» намерен проводить работы по строительству ЦПТ, а также завершить строительство инфраструктуры для новой воздухоразделительной установки и капремонт конвертера №1 на Ингулецком горно-обогатительном комбинате.

Кроме того, в 2014 году планируется начать поставку оборудования и проводить строительно-монтажные работы по внедрению пылеугольного топлива на «Азовстали», а также реконструировать пылеочистные сооружения конвертера №1 на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в первом полугодии 2013 года сократил инвестиции в техническое переоснащение производства на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 250 млн долл.

В первом полугодии 2013 года «Метинвест» увеличил чистую прибыль на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 443 млн долл.

В середине ноября группа привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, которая будет направлена на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году «Метинвест» получил чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.