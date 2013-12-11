Компания «Горные машины» намерена выйти на рынок Китая

Научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ - намерена в ближайшее время принять участие в модернизации шахт Китая, а также поставлять комплексные решения для разработки тонких пластов, говорится в сообщении.

Как сообщается, руководство компании «Горные машины» в составе государственной делегации в начале декабря на Украинско-Китайском бизнес-форуме в Пекине достигло предварительных договоренностей, а также обсудило перспективы сотрудничества с китайскими горнодобывающими компаниями и представителями машиностроительного холдинга.

«Десятилетия работы в условиях сложной горной геологии Украины нас закалили, и теперь мы готовы делиться своими наработками со всеми заинтересованными сторонами. Убежден, что мы сможем стать надежным партнером для китайских производителей»,- цитирует пресс-служба директора по стратегии компании «Горные машины» Ильдара Салеева.

В сообщении отмечается, что речь идет, прежде всего, об очистных комбайнах среднего типа и механизированных крепях, способных значительно увеличить эффективность добычи угля из тонких пластов в Китае.

Также сообщается, что компания уже сегодня предлагает современные высокотехнологичные решения для разработки тонких пластов, которые пользуются спросом как на исторически сложившихся рынках (Украина, Россия, Беларусь, Казахстан), так и в странах Европы и Азии (Польша, Вьетнам, Индия).

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Как сообщал УНИАН, компания «Горные машины» намерена направить в модернизацию гидравлики механизированных крепей 120 млн грн, что позволит повысить ресурсные показатели крепи, которая является одним из основных продуктов предприятия.

Справка УНИАН. Научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

В состав компании входят «Криворожский завод горного оборудования», «Горловский машиностроитель», «Дружковский машиностроительный завод», «Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод», «Свет шахтера», «Каменский машиностроительный завод», торговые подразделения в Украине, России, Казахстане и Вьетнаме, инспекторская компания «Горные машины – Система качества».