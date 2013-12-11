Семиноженко избран главой совета СНГ по научно-техническому сотрудничеству

Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, академик НАН Украины Владимир Семиноженко возглавил Межгосударственный совет по вопросам сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ).

Соответствующее решение принято во время XI заседания Межгосударственного совета, состоявшегося в Москве 11 декабря 2013 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации, впервые за историю функционирования Межгосударственного совета по вопросам сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах председателем Совета стал представитель Украины.

«Страны-участницы СНГ имеют огромный научно-технический и инновационный потенциал. Я буду делать все возможное для того, чтобы потенциал каждой из стран в этих сферах открыть, чтобы сотрудничество в этих сферах углублялось», - подчеркнул Семиноженко.

XI заседание Межгосударственного совета по вопросам сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) состоялось 11 декабря в Москве. Инициатором его проведения выступила украинская сторона.

В работе Совета приняли участие представители Республики Беларусь, Республики Армения, Киргизской Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины и Международной ассоциации академий наук.

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах создан в ноябре 2009 года, согласно решению участников 42-го заседания Экономического совета СНГ. В состав МС НТИ включены руководители (заместители) органов исполнительной власти государств-участников СНГ, которые отвечают за научно-техническое и инновационное развитие.

18 октября 2011 года МС НТИ утвержден Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.