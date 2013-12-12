Украина сократила выпуск ферросплавов и марганцевого концентрата

Украинские ферросплавные заводы в январе-ноябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 18,9% - до 784,3 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, за отчетный период производство силикомарганца снизилось на 17,1% - до 568,7 тыс. тонн, ферромарганца в 2 раза - до 73,3 тыс. тонн, марганца металлического в 2 раза - до 7,2 тыс. тонн, при этом увеличилось производство ферросилиция на 15,6% - до 135,1 тыс. тонн

Производство марганцевого концентрата в Украине за 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 1,5% - до 948,8 тыс. тонн, при этом увеличилось производство марганцевого агломерата в 2,1 раза - до 266,7 тыс. тонн. Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в январе-октябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 20,6% - до 702,4 тыс. тонн.

В начале ноября представители отрасли заявляли, что обеспокоены отсутствием ясности в вопросе продления срока действия меморандума о взаимодействии между правительством и руководством ферросплавных заводов относительно снижения тарифов на электроэнергию, который истекает 31 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.