General Motors продает свою долю в Peugeot Citroen

Американский автоконцерн General Motors решил продать принадлежащий ему пакет акций во французском автопроизводителе PSA Peugeot Citroen. Об этом говорится в официальном пресс-релизе GM, передает lenta.ru.

Всего GM реализует семь процентов акций (около 24,8 миллиона ценных бумаг) Peugeot Citroen. Сумма сделки не сообщается. Акции будут проданы путем частного размещения среди институциональных инвесторов. По информации Bloomberg, которое ссылается на неназванные источники, инвесторам предложат купить бумаги PSA по 10-10,25 евро за акцию.

В GM пояснили, что приобретали долю в Peugeot Citroen с целью помочь европейскому производителю привлечь капитал во время создания альянса PSA и GM, но теперь эта поддержка компании не требуется. Обе компании по-прежнему продолжат сотрудничество в области выпуска автомобилей.

Американский концерн купил долю в Peugeot Citroen в 2012 году. В Associated Press напоминают, что тогда GM заплатила за акции 402 миллиона долларов. С учетом котировок Peugeot Citroen на закрытии торгов 12 декабря этот пакет оценивался примерно в 363 миллиона долларов.