Азаров зовет промышленников на переговоры с ЕС

Представители промышленных предприятий, работающих в сельскохозяйственной области, а также в различных областях машиностроения, смогут принять участие в переговорах правительства по вопросу имплементации Соглашения об ассоциации, включающей зону свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня в ходе встречи с представителями предприятий, работающих в сельскохозяйственной сфере, а также в сфере машиностроения.

Премьер-министр отметил, что правительство будет учитывать все предложения и мнения представителей предприятий.

«Правительство, безусловно, будет все ваши предложения учитывать при обсуждении с европейской комиссией этих всех вопросов. И я думаю, даже больше того — в переговорные процессы надо включать представителей наших крупнейших предприятий с тем, чтобы эти вопросы обсуждались с учетом мнений и интересов нашей экономики», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

11 декабря еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле на сессии Европарламента в Страсбурге заявил, что Европейский Союз готов оказать Украине финансовую помощь для имплементации Соглашения об ассоциации.

12 декабря Фюле встречался с украинской делегацией во главе с первым вице-премьером Сергеем Арбузовым для обсуждения вопросов, связанных с подписанием и имплементацией Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

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