Украина в 2014 году может увеличить производство стали до 34,2 млн тонн - эксперт

Ключевая экспортная отрасль Украины — металлургия вследствие роста потребления стали в мире, за исключением Китая, в 2014 году может увеличить производство стали на 2,7% по сравнению с текущим годом – до 34,2 млн тонн.

Такой прогноз озвучил на пресс-конференции директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

«Рынки сбыта нашего проката умеренно вырастут в следующем году. На экспорт мы ожидаем рост на 500 тыс. тонн, по внутреннему рынку – на 300 тыс. тонн», - сказал Власюк.

По его словам, в 2014 году ожидается рост экспорта на 2,1% - до 23,6 млн тонн при прогнозном экспорте в 2013 году в 23,1 млн тонн.

«Мы ожидаем умеренный рост экспорта за счет возобновления импортного потребления на Ближнем Востоке, а также в ЕС. Прежде всего – Ближний Восток», - добавил Власюк.

Он также сообщил, что потребление стали на внутреннем рынке в 2014 году может увеличиться до 6,4 млн тонн при прогнозируемом потреблении в 2013 году в 6,1 млн тонн.

При этом Власюк отметил, что украинские предприятия на сегодняшний день имеют плохое финансирование, поэтому прогноз потребления на внутреннем рынке в 2014 году может не подтвердиться.

По прогнозу эксперта, в 2014 году выручка предприятий от реализации проката увеличиться на 8%, а поступления валюты от экспорта металлопроката – на 7%.

«Рентабельность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - УНИАН) улучшится у наших производителей на 4% в сравнении с 2013 годом», - сказал Власюк. При этом он добавил, что в 2013 году по сравнению с предыдущим годом ожидается падение данного показателя на 2%.

В то же время, Власюк подчеркнул, что критическим фактором для украинской металлургии продолжает оставаться развитие внутреннего рынка, учитывая состояние отечественного металлофонда, его изношенность и необходимость в новой индустриализации.

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Как сообщал УНИАН, по итогам десяти месяцев 2013 года Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 27,630 млн тонн. За указанный период производство стали в стране сократилось на 0,04% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Украина в январе-октябре 2013 года сократила производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,702 млн тонн. Также за этот период было произведено 14,225 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 6,9% - до 32,911 млн тонн.