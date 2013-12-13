Украина рассчитывает подписать с РФ около десятка ключевых соглашений - Азаров

Украина намерена договориться с Российской Федерацией о восстановлении отношений в полном объеме и рассчитывает подписать около десятка ключевых соглашений, подкрепляющих договоренности, сообщил в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Мы договариваемся с Российской Федерацией о восстановлении отношений в полном объеме. На это нацелен комплекс мер, подкрепленных документами, которые будут подписаны в ходе заседания российско-украинской комиссии 17 декабря в Москве. Таким образом мы снимаем 15 млрд долл. отрицательного сальдо по торговле», - сказал Азаров.

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По его словам, в числе планируемых к подписанию: «дорожная карта» по урегулированию торговых ограничений между Украиной и Российской Федерации на 2013-2015 годы, межправительственное соглашение о реализации мер по возобновлению серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т, меморандум о сотрудничестве по созданию космического комплекса сверхтяжелого класса, меморандум по оптимизации сотрудничества в сфере судостроения и ряд других соглашений.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства заявлял, что подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на прежних условиях могло бы обернуться крахом для Украины, поскольку объем торговых потерь и обязательных к выплате долговых платежей составил бы, по словам Азарова, до 40 млрд долл. при объеме валютных резервов в 19 млрд долл.

В пятницу, 13 декабря, в Киеве начал работу общенациональный круглый стол "Объединим Украину". Встреча проходит в Национальном дворце «Украина» при участии Президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Верховной Рады Украины, а также лидеров оппозиции – Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока.