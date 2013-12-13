«Смарт-Холдинг» рассчитывает получить от РФ заказы на строительство судов на 4 млрд долл.

«Смарт-Холдинг», подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому, рассчитывает до 2020 года получить от Российской Федерации заказы на строительство судов на сумму порядка 4 миллиарда долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин сообщил в ходе встречи предпринимателей с премьер-министром Николаем Азаровым.

«Мы можем получить и рассчитывать на значительный объем заказов. Это порядка 4 млрд долларов до 2020 года. Это траулеры, газовозы, арктические снабженцы», - сказал он.

Пертин отметил важность рынка России для холдинга, и подчеркнул, что российские заказы на 4 миллиарда долларов позволят дополнительно обеспечить работой 10 тыс. человек.

Справка УНИАН. «Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.