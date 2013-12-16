Corum намерена до 2017 года освоить рынки Китая, Индии и ЮАР

Крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ научно-производственная компания Сorum Group (г. Донецк), которая входит в машиностроительный дивизион СКМ, намерена до 2017 года освоить рынки Китая, Индии и Южно-Африканской Республики, что позволит увеличить долю экспорта компании до 40% в 2016 году с 26% в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга генеральный директор Corum Евгений Ромащин.

«Мы намерены развивать деятельность в Китае, Индии и ЮАР. Там, где мы видим перспективу нашего бизнеса», - заявил гендиректор. «Мы уже сейчас заняты подготовкой к выходу на китайский рынок, выбором локального партнера для того, чтобы эффективно справится с этой задачей», - добавил он.

По его словам, планам выхода на новый рынок предшествовало изменение законодательства о защите недр Китая, которое требует более эффективного оборудования для рациональной разработки недр, в частности, тонких пластов, которое компания имеет благодаря наработанному опыту в Украине.

«Мы намерены выйти на рынок Китая уже в следующем году», - подчеркнул Ромащин.

Гендиректор добавил, что компания прошла подготовительный период в Индии, где в следующем году намерена начать продажи. При этом отметив, что выход на рынок ЮАР задача более долгосрочная и будет актуальной через пару лет.

Гендиректор сообщил, что Corum также намерен развивать деятельность на рынках своего присутствия (Украина, Россия, Казахстан, Вьетнам, Польша и Беларусь).

В тоже время директор по стратегии Corum Ильдар Салеев сказал, что в планах на 2014 год развитие бизнеса во Вьетнаме, где компания уже работает, а также в Польше, где в текущем году компания осуществила выход на рынок и сертифицировала продукцию под европейские стандарты.

Как сообщал УНИАН, научно-производственная компания «Горные машины» в результате ребрендинга сменила название на Corum.

Компания намерена в ближайшее время направить в модернизацию гидравлики механизированных крепей 120 млн грн, что позволит повысить ресурсные показатели крепи, которая является одним из основных продуктов предприятия.

Справка УНИАН. Научно-производственная компания Сorum Group (ранее «Горные машины») - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Сorum Group» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

В состав компании входят «Криворожский завод горного оборудования», «Горловский машиностроитель», «Дружковский машиностроительный завод», «Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод», «Свет шахтера», «Каменский машиностроительный завод», торговые подразделения в Украине, России, Казахстане и Вьетнаме.