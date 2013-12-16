Renault и китайский Dongfeng создали совместное предприятие

Французский автогигант Renault SA и китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group подписали в городе Ухань (Центральный Китай) соглашение о создании совместного предприятия (СП). Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний, передает ИТАР-ТАСС.

Китайское правительство одобрило заключение соглашения в начале декабря. Общий капитал СП составит 7,76 млрд юаней (1,3 млрд долл.), которые будут инвестированы в строительство завода по выпуску автомобилей. Первые машины, собранные на производстве, поступят в продажу уже в 2016 году. В год планируется выпускать до 150 тыс. автомобилей.

Главные конкуренты Renault - немецкий автоконцерн Volkswagen AG, американский General Motors Co. и Toyota Motor Corp. - имеют производство в КНР, а продажи французского автогиганта в этой стране составляют лишь 3,1% всего рынка, уступая практически всем другим автопроизводителям.

В 1993 году компания Renault уже пыталась выйти на китайский рынок и организовала СП совместно с китайской China Space Sanjiang Group, однако через десять лет предприятие было закрыто в связи с нерентабельностью.