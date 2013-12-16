Промпроизводство в США выросло на 1,1%
18:01, 16 декабря 2013Промышленность
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Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, следует из данных ФРС США, передает Прайм.
Данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших роста на 0,5%.
Загрузка промышленных мощностей в ноябре возросла на 0,8% - до 79%.
Индекс промышленного производства США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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