Промпроизводство в США выросло на 1,1%

Объем промышленного производства в США в ноябре вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, следует из данных ФРС США, передает Прайм.

Данные оказались лучше прогноза аналитиков, ожидавших роста на 0,5%.

Загрузка промышленных мощностей в ноябре возросла на 0,8% - до 79%.

Индекс промышленного производства США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель является одним из ключевых для экономики и отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.