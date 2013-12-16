Марганецкий ГОК изменил состав набсовета и правления

Решением акционеров Марганецкого горно-обогатительного комбината (МГОК) от 12 декабря 2013 года главой наблюдательного совета назначен Владимир Гриценко вместо Юлии Селезневой.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, продлены полномочия председателя правления Александр Зильбермана.

Также акционеры назначили четырех членов правления и шесть членов наблюдательного совета предприятия.

Как сообщал УНИАН, Марганецкий ГОК в январе-ноябре 2013 года снизил производство марганцевого концентрата на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 441 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Марганецкий горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская обл.) - единственное в Украине и странах СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината входят пять шахт, два карьера - Грушевский и Басанский, обогатительная фабрика, исследовательский промышленный комплекс химического оборудования.

В 2012 году комбинат сократил производство марганцевого концентрата на 7% по сравнению с 2011 годом - до 696,1 тыс. тонн.