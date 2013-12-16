В России ускорился обвал промпроизводства

Промышленное производство в РФ в ноябре 2013 года снизилось в годовом выражении на 1% против 0,1% в октябре, при этом за одиннадцать месяцев промышленность также показала спад на 0,1% против нулевой динамики месяц назад, следует из данных Росстата, передает Прайм. Со снятой сезонностью спад в промпроизводстве продолжается третий месяц подряд и в ноябре к октябрю ускорился до 0,2%.

В месячном выражении в ноябре текущего года промпроизводство фактически упало на 0,4% (против роста в октябре на 3,4%). Вместе с тем, в ноябре прошлого года Росстат зафиксировал рост в промышленности со снятой сезонностью на 0,2%, в годовом выражении промышленность выросла на 1,9%, за 11 месяцев - на 2,7%.

По итогам одиннадцати месяцев спад в обрабатывающих производствах составил 0,6%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 0,7%, добыча полезных ископаемых – выросла на 1,2%.

Минэкономразвития в начале декабря в третий раз ухудшило прогноз по росту промышленного производства в стране на 2013 год до мизерных 0,1% с 0,7%, ожидавшихся в сентябре. В середине ноября глава министерства Алексей Улюкаев сообщил, что ожидает улучшения динамики промпроизводства РФ до конца года.

Промпроизводство в России существенно замедлило рост в последнем квартале 2012 года, а в январе и феврале 2013 года в годовом выражении показало падение - на 0,8% и 2,1% соответственно. Два первых весенних месяца принесли позитив - рост составил 2,6% и 2,3%, однако в мае промышленность снова пошла на спад - 1,4%. Следующая попытка закрепиться в плюсе была предпринята в июне - рост на 0,1%, но в июле Росстат опять зафиксировал спад - на 0,7%, в августе возобновился небольшой рост - 0,1%, в сентябре он ускорился до 0,3%, а затем в октябре промышленность снова показала спад на 0,1%.