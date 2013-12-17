General Motors инвестирует около 1,3 млрд долл. в свои предприятия в США

Американская автомобильная корпорация General Motors намерена инвестировать около 1,3 миллиарда долларов в свои производственные мощности на территории США, сообщается в пресс-релизе GM, передает Прайм.

Сумма будет выделена на улучшение качества автомобилей, производящихся на пяти заводах в штатах Мичиган, Огайо и Индиана. Инвестиции будут направлены в том числе на производство нового двигателя V6 и новой автоматической десятиступенчатой коробки передач.

"Инвестиции помогут повысить качество наших автомобилей и улучшить их показатели расхода топлива", - заявил глава компании в регионе Северной Америки Марк Реусс.

General Motors выпускает легковые и грузовые автомобили в 34 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган), общая численность персонала — 244,5 тысячи человек. Крупнейшим рынком сбыта GM являются США, за ними следуют Китай, Бразилия, Великобритания, Канада, Россия и Германия.