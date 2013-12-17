Алчевский меткомбинат получил очередной кредитный транш от Margit Holding

Алчевский металлургический комбинат (АМК), входящий в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», получил очередной транш кредита от компании Margit Holding Limited (Никосия, Кипр) в размере 650,1 млн долл.

Об этом говорится в сообщении комбината, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, кредит предоставлен на срок до 28 декабря 2016 года, кредитная ставка — 5,125%.

Также сообщается, что размер кредитной линии увеличен до 2,054 млрд долл. с 1,5 млрд долл. ранее.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года АМК получил транш кредита от компании Margit Holding Limited в размере 339 млн долл. из ранее привлеченной суммы в 865 млн долл.

АМК за 11 месяцев 2013 года нарастил производство металлопроката на 10,5% по сравнению с январем-ноябрем 2012 года – до 3,48 млн тонн.

Комбинат в первом полугодии 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 662,9 млн грн со 140,5 млн грн.

Справка УНИАН. Алчевский металлургический комбинат (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.

В 2012 году Алчевский меткомбинат получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, а общее количество активов предприятия по сравнению с 2011 годом увеличилось на 40% - до 18,3 млрд грн.