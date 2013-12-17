СКМ назначила нового генерального директора "Метинвеста"

Генеральным директором международной вертикально интегрированной горно-металлургическая группы компаний «Метинвест», входящей в группу «СКМ» Рината Ахметова, назначен Юрий Рыженков, котрый ранее занимал пост исполнительного директора энергетического холдинга «ДТЭК», говорится в пресс-релизе компании СКМ.

Также сообщается, что ранее занимавший пост гендиректора группы «Метинвест» Игорь Сырый будет занимать должность исполнительный директора «СКМ», которая появится в штатном расписании с 24 декабря.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году «Метинвест» получил чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

Компания СКМ – профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиабизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, машиностроении и транспортном бизнесе.