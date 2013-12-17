Янукович считает стратегической сегодняшнюю встречу с Путиным

Москва. Президент Украины Виктор Янукович считает, что сегодняшняя встреча с Президентом России Владимиром Путиным является стратегической для развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил в начале встречи с Путиным в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Наша сегодняшняя встреча, учитывая объемы тех решений, которые подготовлены, особенно в вопросах двусторонней торговли, является в определенной степени стратегической. Поэтому мы не должны останавливаться на этом и дальше развивать наше стратегическое партнерство», - сказал Янукович.

Он отметил, что на сегодняшний день подготовлены наработки для снятия проблем и расширения сотрудничества в сфере энергетического машиностроения, транспортного машиностроения, судостроения, авиастроения и космоса.

«Все эти программы или доработаны, или их осталось в ближайшее время закончить, думаю, в этом году. Если мы с вами что-то не подпишем сегодня, то в ближайшее время мы должны подписать и работать дальше», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина проходит шестое заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что во время 6-го заседания Межгосударственной комиссии Украина и Россия планируется подписать ряд документов, направленных на возобновления торгово-экономических отношений, важнейшие среди которых: Дорожная карта по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013-2015 гг.; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации и мерах государственной поддержки по возобновлению серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса; Меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины; Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины в сфере ядерной и радиационной безопасности; Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организацию строительства транспортного перехода через Керченский пролив; Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.