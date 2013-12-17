Спад промпроизводства в Украине составил 4,7%

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 4,7%, в то время как в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года спад составлял 4,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к октябрю 2013 года спад промпроизводства составил 2,6%, в то время как в октябре по сравнению с сентябрем был зафиксирован рост на 7,4%. В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства замедлился до 5% с 5,2%.

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По данным Госстата, в ноябре 2013 года по отношению к ноябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в добыче металлических руд - на 8,6%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 5,2%, производстве изделий из дерева - на 4,5%, поставке электроэнергии, газа и пара — на 0,9%, добыче каменного и бурого угля — на 0,7%.

Остальные отрасли в ноябре 2013 года показали спад в годовом выражении. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении - на 17,2%, металлургическом производстве - на 11,8%, текстильном производстве и производстве одежды - на 9,8%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 7,6%, производстве химических веществ и химической продукции - на 7,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 4,4%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 4%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%, в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохранялся на уровне 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.