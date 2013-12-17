Производство проката в Украине снизилось на 3,5%

Производство готового проката в Украине в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 3,5% - до 16,388 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В ноябре 2013 года производство проката черных металлов в стране сократилось на 13,4% по сравнению с октябрем текущего года и снизилось на 15,9% по сравнению с ноябрем 2012 года - до 1,251 млн тонн.

Производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали за одиннадцать месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 4,3% - до 5,432 млн тонн. Сократилось производство проката плоского горячекатаного из легированной стали за аналогичный период на 31,3% - до 1,439 млн тонн.

В производстве прутов и стержней за январь-ноябрь 2013 года по сравнению с январем-ноябрем 2012 года наблюдался рост на 29,6% - до 2,838 млн тонн.

В январе-ноябре 2013 года было произведено 2,110 млн тонн профилей, что на 6,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с этим же периодом предыдущего года снизилось на 5,4% - до 14,905 млн тонн. В том числе, за ноябрь 2013 года по сравнению с ноябрем предыдущего года этой продукции произведено меньше на 19,3%, а по сравнению с октябрем текущего года - меньше на 7%, что составило 1,204 млн тонн.

Также в январе-ноябре 2013 года было произведено 15,629 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2012 года. За ноябрь 2013 года в Украине произвели 1,404 млн тонн данной продукции, что на 0,7% больше, чем за ноябрь предыдущего года и на 3,7% больше показателей октября 2013 года.

Производство полуфабрикатов катанных и кованных за январь-ноябрь текущего года сократилось по сравнению с этим же периодом 2012 года на 0,7% - до 5,928 млн тонн. Их производство за ноябрь 2013 года сократилось на 18,1% по сравнению с ноябрем 2012 года и на 17,6% по сравнению с октябрем текущего года – до 476 тыс. тонн.

Незначительный рост прослеживается в производстве чугуна – за январь-ноябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года показатели выросли на 1,8% - до 26,602 млн тонн. В ноябре текущего года производство чугуна сократилось на 3,8% по сравнению с ноябрем предыдущего года и снизилось на 2,1% по сравнению с октябрем текущего года – до 2,337 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.