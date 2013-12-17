Украина продолжает сокращать производство автомобилей

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 39,8% - до 40,1 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с ноябрем 2012 года выпуск легковых автомобилей в ноябре увеличился на 4,2% - до 5,3 тыс. единиц.

В январе-ноябре 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-ноябрю 2012 года на 38,6% - до 1,636 тыс. единиц.

При этом в ноябре 2013 года производство грузовых автомобилей увеличилось по сравнению с ноябрем прошлого года на 23% - до 230 единиц.

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Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 44,5% - до 34,8 тыс. единиц

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц.

При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.