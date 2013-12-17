Производство металла и металлопродукции в Украине снизилось на 6,3%

Украинские металлургические предприятия за январь-ноябрь 2013 года сократили производство металла и металлопродукции по сравнению с январем-ноябрем 2012 года на 6,3%, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем 2013 года производство металла и металлопродукции сократилось на 5,9%, а по сравнению с ноябрем 2012 года - сократилось на 11,8%.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила убытки на 20% - до 8,754 млрд грн.

Отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,3%, против «минус» 7,9% за 9 месяцев 2012 года.

По итогам 2012 года убытки металлургической отрасли увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий в 2012 году увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.