По итогам испытаний Ан-70 должно быть принято решение о серийном производстве

Москва. По итогам испытаний военно-транспортного самолета Ан-70 должно быть принято решение о начале его серийного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Виктор Янукович сказал по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы с Владимиром Владимировичем определили ряд задач, которые в дальнейшем, на наш взгляд, помогут ускорить реализацию инфраструктурных высокотехнологичных проектов. Прежде всего это относится к сферам авиа-, судостроения, атомной энергетики, ракетно-космического комплекса. Речь идёт, в частности, о завершении испытаний самолёта Ан-70 и принятии по их итогам решения о совместном серийном производстве», - сказал Янукович.

При этом в протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии президенты дали поручения правительствам двух стран «обеспечить завершение совместных государственных испытаний самолета Ан-70 до конца первого квартала и по их итогам принять решение о совместном серийном производстве».

В протоколе также отмечается, что ГП «Антонов» и Объединенная авиастроительная корпорация должны активизировать работу по решению вопроса создания совместного предприятия для управления программой возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т.

Кроме этого, правительствам поручено продолжить работу по созданию единого навигационно-временного пространства Российской Федерации и Украины на базе системы ГЛОНАСС, по обеспечению дальнейшей реализации проектов «Наземный старт», «Морской старт» и программы «Днепр».

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Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод «Авиант» в Украине и «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» в России.