Азаров подсчитал деньги от еще не состоявшегося совместного с Россией выпуска Ан-124

Суммарная выручка от совместного производства и поставок Украиной и Россией 80 самолетов Ан-124, по предварительным прогнозам, составит 12 млрд 890 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Украина и Россия возобновляют серийное производство самолетов Ан-124 с украинскими двигателями. Общий объем производства – 80 самолетов. За все 22 года независимости Украины еще ни разу не было таких масштабных проектов… Только по предварительным прогнозам, суммарная выручка от совместного производства и поставок 80 самолетов составит 12 млрд 890 млн долл.», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что все это - «новые рабочие места в высокотехнологичных секторах экономики и дополнительные доходы в бюджет».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано 14 совместных документов.

В частности, было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации мероприятий государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко с заместителем главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Россия намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70. В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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