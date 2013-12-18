Россия пообещала возобновить квотирование беспошлинного импорта труб из Украины

Россия в ближайшее время возобновит систему введения квот на беспошлинный импорт трубной продукции из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр промышленной политики Украины Михаил Короленко.

Он отметил, что соответствующая договоренность закреплена соглашением об отмене ограничений в договоре между Украиной и Россией, подписанным 17 декабря в Москве.

«Снова будут действовать квоты», - сказал Короленко.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2013 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о принятом решении не продлевать действие квот на беспошлинную поставку украинской трубной продукции во втором полугодии 2013 года.

По информации украинского производителя нержавеющих труб - компании «Сентравис Продакшн Юкрейн» (Centravis Production Ukraine), входящей в трубный холдинг Centravis Ltd., ограничение поставок нержавеющих труб на территорию РФ началось в 2009 году, когда на импорт бесшовных нержавеющих труб в Россию была введена пошлина в размере 28,1%. В 2010 году размер пошлины был изменен до 9,9%, но не менее чем 1500 долл. за тонну. В августе 2012 года Евразийская экономическая комиссия приняла решение о замене пошлины на квоты для каждой отдельной страны. «В 2013 году для Украины ввели квоту на поставки нержавеющих труб в объеме 5400 тонн, большую часть которой распределили на предприятия Centravis Ltd. Действие квоты - до 1 ноября 2014 года», - говорилось в сообщении пресс-службы компании.

«Сентравис Продакшн Юкрейн» специализируется на производстве бесшовных труб из нержавеющей стали и является ведущим экспортером в своем сегменте. 10% продукции компания реализует на внутреннем рынке, 90% - продает на экспорт. Ключевые экспортные направления – Евросоюз, Россия и США.