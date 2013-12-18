Украина может снизить пошлины на импортные авто в начале 2014 года
Москва. В начале следующего года Украина либерализирует защитные спецпошлины на импортные автомобили.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов по итогам торгового диалога с Евразийской экономической комиссией - наднациональным органом Таможенного союза.
"Сейчас в Министерстве экономического развития и торговли Украины отрабатывается вопрос об этапах и размерах либерализации поставок автомобилей... Сейчас ведем разговор о том, что будет происходить либерализация в вопросе спецпошлин на автомобили",- сказал Прасолов.
При этом на уточнявший вопрос УНИАН о том, когда будут изменены спецпошлины, он ответил, что это должно произойти в начале года.
По словам Прасолова, есть три варианта снижения защитных пошлин и они будут обсуждаться с украинскими производителями.
В свою очередь, министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос отмены защитных мер со стороны Таможенного союза и Украины. По его словам, ТС озабочен защитными мерами Украины по автомобилям и углю, а украинская сторона обеспокоена ограничениями поставок в ТС труб и карамели.
"Мы договорились о мерах, для того чтобы обеспечить общий уровень защитных мер, стимулировать торговый оборот, послать сигнал бизнесу относительно того, что мы и дальше будем придерживаться принципа единого рынка, который зафиксирован в зоне свободной торговли СНГ", - сказал Слепенев.