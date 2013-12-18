Россия приостановит антидемпинговое расследование по украинской арматуре

Россия приостановит антидемпинговое расследование в отношении импорта украинской арматуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр промышленной политики Украины Михаил Короленко.

«По арматуре антидемпинговое расследование будет приостановлено. Так по крайней мере пообещали российские друзья», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября т.г. Евразийская экономическая комиссия – наднациональный орган Таможенного союза начала антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков из Украины.

Расследование начато по заявлению ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Такие прутки наиболее часто используются в строительстве для армирования бетона и в качестве заготовки для изготовления деталей. Приведенные в заявлении сведения позволяют прийти к заключению о наличии демпингового импорта прутков из Украины в страны Таможенного союза.

В 2012 году импорт прутков из Украины увеличился на 69% по сравнению с 2010 годом. В 1 полугодии 2013 года рост импорта прутков из Украины продолжился и составил 86% по сравнению с 1 полугодием 2012 г. Это происходило на фоне снижения темпов роста видимого потребления прутков в странах ТС до 11,5 %.

Доля импортных поставок из Украины в общем объеме импорта в ТС в 1-м полугодии 2013 года составила 96%.

В период с 1 января по 30 июня 2013 года демпинговая маржа при поставках прутков из Украины в ТС составила 12,6%.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.