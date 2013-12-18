Действие меморандума о снижении тарифов для ферросплавных предприятий продлено на 2014 год

Кабинет министров Украины 18 декабря 2013 года продлил действие меморандума о взаимодействии между правительством и ферросплавными предприятиями относительно снижения тарифов на электроэнергию до 31 декабря 2014 года, действие которого заканчивалось в 2013 году, говорится в сообщении Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, подготовленным Минпромполитики документом предусматривается сохранение для электрометаллургических предприятий в 2014 году льготных условий закупки электроэнергии, а также присоединение к меморандуму Никопольского завода ферросплавов и Побужского ферроникелевого комбината.

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«Реализация положений меморандума позволит сохранить только на ферросплавных заводах около 13 тысяч рабочих мест и обеспечит своевременную выплату заработной платы», - цитирует пресс-служба министра промполитики Михаила Короленко.

Как сообщал УНИАН, крупные отечественные производители ферросплавов - Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу 1 марта 2013 года после трехмесячного простоя. Это стало возможным после предоставления предприятиям «обоснованных» тарифов на электроэнергию.

В начале февраля 2013 года между правительством и ферросплавными заводами был подписан меморандум, согласно которому им предоставляется право до 31 декабря текущего года закупать электроэнергию для технологических нужд металлургического производства на оптовом рынке электроэнергии Украины по оптовой рыночной цене без начислений.

В свою очередь, предприятия взяли на себя ряд социальных обязательств: восстановить рабочие места, не иметь задолженности по зарплате и обеспечить ее повышение.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы и Побужский ферроникелевый комбинат (Кировоградская область). Продукция предприятий экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.