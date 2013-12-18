Россия поможет сближению техрегламентов Украины и ТС - договоренности президентов

Россия будет содействовать работе по сближению технических регламентов Украины и регламентов Таможенного союза.

Соответствующая договоренность президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина закреплена в протоколе шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего в Москве 17 декабря.

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“Правительствам сторон (Украины и РФ – УНИАН) обеспечить разработку и подписание в сжатые сроки Меморандума о содействии Российской Федерации по сближению технических регламентов Украины и Таможенного союза”, - говорится в пункте 4 протокола, текст которого опубликован на сайте Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины с октября начало отбор соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться. В общей сложности Украина может присоединиться к порядка 70 документам.