Руководство Украины закрывает стране путь к модернизации - Президент Литвы

Брюссель. Президент председательствующей в Европейском Союзе Литвы Даля Грибаускайте заявила, что нынешнее руководство Украины возвращает страну назад в прошлое, закрывая путь к модернизации.

Об этом Грибаускайте заявила в интервью УНИАН в кулуарах саммита Европейского Союза в Брюсселе, участники которого среди прочего должны обсудить ситуацию в Украине.

Отвечая на вопрос, как она расценивает последние украинско-российские договоренности относительно снижения цены на газ и предоставления Украине кредита, Президент Литвы сказала: "Я думаю, что украинское политическое руководство возвращает Украину назад, закрывая возможности модернизации страны, и практически консервирует украинскую экономику, политику и возможности развития страны".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.