Кабмину необходимо продолжить политику защиты отечественного автопрома - эксперт

Правительство должно продолжить осуществлять политику защиты внутреннего рынка и отечественных автопроизводителей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан» со ссылкой на президента корпорации Олега Свинарчука.

«Либерализация таможенных отношений с Российской Федерацией, вероятно, будет способствовать росту экспорта украинского машиностроения, однако правительство должно продолжить вектор политики на защиту внутреннего рынка и автопроизводителей», - цитирует пресс-служба Свинарчука.

По его словам, в случае активизации экспорта продукции украинского автомобилестроения на рынок России, поставки продукции корпорации «Богдан» могут увеличиться в десятки раз. Впрочем, делать преждевременные прогнозы Свинарчук не стал.

"Мы всегда подчеркивали важность экспортных рынков, и, в частности, рынка РФ, для нашей компании, поскольку внутреннего рынка для безубыточной работы заводов мало. Нами проводилась и проводится системная работа по поиску стратегического партнера, который не ограничивал бы нас рынком Украины", - отметил Свинарчук.

Он добавил, что таким партнером на сегодняшний день в сегменте легковых автомобилей является JAC.

Вместе с тем, корпорация «Богдан» не пересматривала предварительный план производства и продаж на следующий год, поскольку о конкретных изменениях в отношениях с партнерами пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в начале следующего года Украина намерена либерализировать защитные спецпошлины на импортные автомобили.

Корпорация «Богдан» 7 декабря на заводе в Черкассах запустила линию по производству легковых автомобилей JAC, начав их серийное производство

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.