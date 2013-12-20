Украина сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в ноябре 2013 года к аналогичному месяцу прошлого года сократили производство стали на 7,9% - до 2,513 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам одиннадцати месяцев Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 30,069 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране в январе-ноябре т.г. сократилось на 1%.

Согласно сообщению, по итогам ноября т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 60,879 млн тонн (рост на 4,2% к ноябрю 2012 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,263 млн тонн, +8,9%), США (7,140 млн тонн, +5,3%), Индия (6,250 млн тонн, -2,4%), Южная Корея (5,594 млн тонн, -0,2%), Россия (5,513 млн тонн, -0,7%) Германия (3,662 млн тонн, +5,7%), Турция (3,084 млн тонн, +3%) и Бразилия (2,708 млн тонн, -2,8%).

В целом в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 3,6% - до 127,364 млн тонн.

В отчете ассоциации за одиннадцать месяцев 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 712,864 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,8%). Далее следуют: Япония (101,224 млн тонн, +2,6%), США (79,798 млн тонн, -2,1%), Индия (72,338 млн тонн, +1,9%), Россия (63,379 млн. тонн, -2,2%), Южная Корея (60,271 млн тонн, -4,8%), Германия (39,180 млн тонн, -1,1%), Турция (31,981 млн тонн, -3,2%) и Бразилия (31,522 млн тонн, -1,4%).

В январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 3,2% - до 1,448 млрд тонн.

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Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам одиннадцати месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 14,905 млн тонн. Также за этот период было произведено 15,629 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2012 года.