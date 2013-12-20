Эксперт подсчитал, сколько сэкономят меткомбинаты от снижения цены на газ

Снижение цены на газ для Украины с 1 января 2014 года позволит металлургическим комбинатам, не имеющим технологии пылеугольного вдувания топлива (ПУТ), сократить производственные расходы на 12-13 долл./тонну изготовленной продукции.

Такой прогноз высказал УНИАН, эксперт госпредприятия “Укрпромвнешэкспертиза” Олег Гнитецкий, отметив, что сейчас цена газа на входе в метпредприятия составляет около 450 долл./тыс. куб. м, а в случае закупкой у России газа по 268,5 долл./тыс. куб. м, цена на входе в метпредприятия составит 300 долл./тыс. куб. м.

“Да, такое снижение цены на газ позволит сократить расходы на комбинатах, которые не имеет технологии ПУТ, примерно на 12-13 долл./тонну. В условиях текущих невысоких цен и сильной конкуренции на внешних рынках это неплохое подспорье для укрепления позиций и наращивания продаж за счет более привлекательных и конкурентных ценовых предложений” - сказал УНИАН эксперт.

По его словам, при более низких ценах на газ в долгосрочной перспективе, выиграют все металлургические предприятия. Но в наибольшей степени те, которые не имеют установок ПУТ и вынуждены использовать более значительные объёмы дорогого газа и дорогого кокса.

При этом предприятия, внедрившие технологию ПУТ (Донецксталь, Алчевский меткомбинат, Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Запорожсталь) и использующие меньшие объёмы природного газа снизят расходы при указанном падении цен на газ примерно на 3-4 долл./тонну.

В тоже время эксперт отметил, что повышение потребления более дешевого газа метпредприятиями могло быть возможным в случае удорожания коксующихся углей и кокса, а также быстрого роста объёмов выплавки чугуна, стали и производства проката, которое в ближайшее время не предвидится.

“Сильное удорожание коксующихся углей, равно как и быстрый рост производства стали в Украине в 2014 году вряд ли случится. Поэтому значительного роста потребления газа в отрасли не будет” - отметил Гнитецкий.

Также эксперт предположил, что предприятия, несмотря на возможное снижение цены на газ, продолжат внедрять технологию ПУТ, поскольку она дает более ощутимый эффект снижения производственных затрат — на 40 долл./тонну.

“Конечно, при хорошей конъюнктуре, высоких ценах на прокат и хорошей рентабельности, процесс ввода ПУТ может и приостановиться. Однако в настоящее время таких условий на рынке нет, и вряд ли будут в ближайшее время. Поэтому, рано или поздно, но переходить на энергоэффективные технологии все же придется”, - добавил Гнитецкий.

Как сообщал УНИАН, потребление газа украинскими меткомбинатами за январь-ноябрь сократилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,809 млрд куб. метров.

В 2012 году металлургические предприятия Украины сократили потребление природного газа на 24,9%, или на 1,287 млрд куб. м относительно 2011 года — до 3,886 млрд куб. м.

17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» является ведущей компанией Украины в сфере маркетинга и экспертных оценок внешнеэкономических контрактов, деятельность которой началась с 1993 года. В компетенции компании входят промышленный консалтинг, аналитические исследования, написание бизнес-планов, ТЭО и инвестиционных меморандумов, конъюнктурно-ценовые исследования.