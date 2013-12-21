Николаевские предприятия построят для России газовозы на 4 млрд долл.

Газовозы для Российской Федерации на сумму 4 млрлд долларов до 2020 года будут строиться на николаевских судостроительных предприятиях.

Об этом вице-премьер-министр Юрий Бойко заявил в прямом эфире программы «ШустерLive» на телеканале «Интер», комментируя результаты договоренностей, достигнутых 17 декабря в рамках заседания Украинско-Российской межправительственной комиссии в Москве под председательством президентов двух стран.

«Российская Федерация осваивает Арктический шельф, и мы договорились, что газовозы для этого шельфа будут строиться у нас в Николаеве. Сумма контракта будет примерно 4 млрд долларов до 2020 года, и это даст возможность этому региону развиваться и заводам - работать», - заявил Бойко.

Как сообщал УНИАН, заказ на строительство газовозов для России планировал получить "Смарт-Холдинг", подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому. Этот заказ позволит дополнительно обеспечить работой 10 тыс. человек.

«Смарт-Холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Компания участвует в проектах в качестве стратегического или портфельного инвестора. Инвестиционная деятельность «Смарт-Холдинга» реализуется также в странах СНГ и Восточной Европы.

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