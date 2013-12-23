ЕЭК c 1 февраля временно обнуляет пошлину на электромобили

Москва. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) – наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - принял решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили c 1 февраля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. включительно. Автомобили с гибридным двигателем это решение не затрагивает.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Сегодня в мире производится сравнительно мало электромобилей, поэтому существенно снизить их стоимость нельзя, и это, конечно, влияет на выбор потребителей, отдающих предпочтение автомобилям на традиционном топливе. Кроме того, потребление сдерживает отсутствие зарядной и сервисной инфраструктуры, а ее развитие из-за небольшого числа электромобилей в пользовании невыгодно. Совет ЕЭК принял решение, которое создает более привлекательные условия владения электромобилями. Принято решение временно снизить пошлины с 19% от таможенной стоимости до 0%, и дать поручение выработать предложения по развитию сервисной инфраструктуры. Это, в свою очередь, поможет создать рынок, интересный для развития производства таких автомобилей в ТС», - сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение Совета ЕЭК содержит поручение правительствам государств Таможенного союза и Евразийской экономической комиссии проработать вопрос об организации производства автомобилей с электродвигателем, комплектующих к ним и создании необходимой инфраструктуры. Совместные предложения должны быть представлены Совету ЕЭК в IV квартале 2014 года.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.