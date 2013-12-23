«Укроборонпром» намерен вывести танк Т-64 на международный рынок

Госпредприятие «Укроборонсервис», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», работает над выводом на международный рынок танка Т-64. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома» со ссылкой на директора «Укроборонсервиса» Сергея Микитюка.

«Реализация проекта по Т-64 должна открыть новую страницу в истории как «Укроборонсервиса», так и в целом «Укроборонпрома». Есть уверенность в успехе этого продукта, который превосходит многие аналоги по критерию «цена-качество», - цитирует пресс-служба Микитюка.

В то же время, конкретные сроки выхода танка Т-64 украинского производства на международный рынок директор не называет.

Согласно сообщению, сейчас предприятие создало условия для формирования у иностранных заказчиков интереса к приобретению упомянутого типа танков.

Основными заказчиками танков Т-64 являются страны, которые используют технику советского производства. Преимущественно, это регионы Африки, Юго-Восточной Азии, частично страны арабского мира.

В пресс-службе также отметили, что танк Т-64 полностью разработан в Украине и прежде не поставлялся за рубеж.

Справка УНИАН. "Укроборонсервис" - дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

Т-64 - основной боевой танк, созданный в начале 60-х годов КБ Харьковского завода транспортного машиностроения (сейчас ХКБМ). Серийно производился на Харьковском заводе транспортного машиностроения (сейчас ГП «Завод имени В.А.Малышева»).

Сегодня Украина является главным эксплуатантом танков Т-64. Модификации Т-64 составляют основу Сухопутных войск ВСУ. Сейчас в интересах Министерства обороны Украины на предприятиях ГК «Укроборонпром» осуществляется модернизация Т-64 до версии БМ «Булат».