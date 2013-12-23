Rolls-Royce обвинили в коррупции

Британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями начала официальное расследование в отношении производителя авиадвигателей и военной продукции Rolls-Royce Group.

Сотрудников компании подозревают в подкупе иностранных партнеров, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Впервые обвинения в адрес Rolls-Royce прозвучали в 2012 году. По сообщениям СМИ, сотрудники компании давали взятки высокопоставленным чиновникам из КНР и Индонезии за контракты на поставку авиадвигателей.

В числе подозреваемых в коррупции называлось имя сына бывшего президента Индонезии Томми Сухарто. Он отрицал получение взяток от Rolls-Royce.

Как сообщили представители Rolls-Royce, компания передала следователям всю информацию о посредниках, работавших над заключением контрактов в Азии.