В России на 94-м году жизни умер конструктор оружия Калашников

Скончался легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников.

Как передает РИА «Новости», Калашников с 17 ноября находился в реанимации республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии.

"Сегодня, 23 декабря пришла печальная весть: на 94-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников", - написал пресс-секретарь президента Удмуртии Виктор Чулков на своей странице в Facebook.