Срок эксплуатации крупнейшего в мире самолета «Мрия» продлили до 2033 года

Государственная авиационная служба Украины одобрила продление срока эксплуатации крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия» до 2033 года, сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия «Антонов».

Как отмечается, необходимые документы были одобрены накануне 25-летия первого полета Ан-225. «Госавиаслужбой Украины были одобрены основные документы по установлению самолету Ан-225 «Мрия» назначенных ресурсов и срока службы 20000 летных часов, 4000 полетов, 45 лет эксплуатации. Это означает, что, как минимум до 2033 года этот уникальный самолет будет в строю», - сообщили в ГП «Антонов».

На предприятии сообщили, что за весь период эксплуатации самолета, начиная с 1992 г., на «Мрии» было перевезено около 20,5 тыс. т грузов, из них только в 2013 году – порядка 2,500 тыс. тонн.

Самолет, как отмечается, находится в постоянной эксплуатации авиакомпанией "Авиалинии Антонова". В частности, 1-2 декабря самолет перевез два вагона трамвая из Шицзячжуана (КНР) в Самсун (Турция). «Принимая во внимание габариты груза (размеры одного вагона составили 20,04 х 2,88 х 3,60 м), для выполнения поставленной задачи был выбран именно Ан-225», - сообщили на предприятии.

Справка УНИАН. Самый большой в мире транспортный самолет Ан−225 «Мрия» массой до 640 тонн, что значительно превышает современные достижения других самолетов, в том числе на 80 тонн больше взлетной массы крупнейшего пассажирского самолета А380. На счету Ан-225 - 240 мировых и национальных рекордов, в том числе перевозка самого тяжелого груза массой 253,8 т, самого тяжелого моногруза − 187,6 т, а также груза длинной 42,1 м.