Кипрская компания возглавила набсовет «Днепропетровского метзавода им. Петровского»

Наблюдательный совет предприятия «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» возглавила кипрская компания Palmrose Limited, которая владеет 96,182% акций предприятия.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на заседании набсовета завода 23 декабря 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания Palmrose Limited 5 декабря 2013 года возглавила набсовет горно-обогатительного комбината «Евраз Сухая балка», в котором владеет 99,2521% акций, и коксохимического завода «Евраз Баглейкокс», в котором ей принадлежит 94,374% акций.

ДМЗ им. Петровского в январе-ноябре 2013 года произвел 0,795 млн тонн готового металлопроката, что на 23,4% больше, чем за 11 месяцев 2012 года.

Справка УНИАН. «ЕВРАЗ-Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» - предприятие полного металлургического цикла, специализируется на производстве чугуна, стали и проката. Контрольный пакет акций завода принадлежит российской компании «Евраз Груп», которая контролирует предприятие через Palmrose Limited.

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод «Евраз Баглейкокс», «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод», «Евраз ДМЗ им. Петровского», а также горно-обогатительный комбинат «Евраз Сухая Балка».