Украина сократила выручку от экспорта меди на 14,1%

Украина в январе-ноябре 2013 года сократила выручку от экспорта меди на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 149,4 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Как сказано в сообщении, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выручка от экспорта алюминия сократилась на 3,75% - до 129,9 млн долл., никеля - на 8,8%, до 16,5 млн долл., цинка - на 70,5%, до 3,8 млн долл., при этом выручка от экспорта свинца увеличилась на 21,8% - до 18,7 млн долл.

В то же время, за 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт меди в денежном выражении сократился на 9,4% - до 144 млн долл., алюминия - на 2,1%, до 431,6 млн долл., свинца - на 41,6%, до 30,6 млн долл., цинка - на 5,5%, до 44,8 млн долл., при этом экспорт никеля увеличился на 6% - до 209,5 млн долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.