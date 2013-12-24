Украина за 11 месяцев экспортировала железорудного сырья на 3,4 млрд долл.

Горно-металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2013 года экспортировали 34,8 млн тонн железорудного сырья (ЖРС), что принесло выручку в размере 3,4 млрд долл, доля которой в общем экспорте страны составляет 5,91%, сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

При этом Миндоходов не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Выручка от экспорта титанового концентрата и руды за 11 месяцев 2013 года составила 102,6 млн долл., марганцевого концентрата - 6 млн долл.

В тоже время, импорт ЖРС за 11 месяцев в денежном выражении составил 237,5 млн долл., а также руд и концентратов марганца - 117,1 млн долл., никеля - 119,8 млн долл., алюминия - 185,4 млн долл., титана - 4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-ноябрь 2013 года производство железной руды выросло относительно января-ноября 2012 года на 5% - до 76,616 млн тонн, железорудного концентрата на 4% - до 63,469 млн тонн.