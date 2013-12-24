Почти 30% российских предприятий убыточны

Доля убыточных предприятий и организаций в России в январе-октябре увеличилась на 2,4% в годовом выражении до 29,4%, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Росстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) к 1 ноября составил 5,776 трлн руб.

41,6 тыс. организаций получили совокупную прибыль в размере 6,947 трлн руб., 17,3 тыс. организаций показали совокупный убыток в размере 1,181 трлн руб.

В январе-октябре 2012 г. сальдированный финансовый результат составлял по сопоставимому списку организаций 6,852 трлн руб.

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Количество убыточных организаций в области добычи полезных ископаемых увеличилось в январе-октябре до 36,7% против 30,5% годом ранее. При этом доля убыточных организаций, занимающихся добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, выросла до 37,4% с 35,3% в январе-октябре 2012 г.

Количество убыточных организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, увеличилось в январе-октябре до 54%.

В обрабатывающих отраслях Росстат насчитал 27,8% убыточных организаций против 25,5% годом ранее.

Количество убыточных организаций в строительстве за десять месяцев увеличилось на 0,3% до 27,2%.

В области оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования убыточными стали 19,3% организаций против 17,3% годом ранее.

Количество убыточных организаций, занимающихся сельским, лесным хозяйством и охотой, увеличилось на 1,7% до 23,8%.